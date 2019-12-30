لينا أحمد الفيشاوي تتصدر المشهد بعد نشرها لصورة شبه عارية! (صورة)

أثارت الشابة لينا الفيشاوي ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية على موقع إنستغرام، وذلك بعد مشاركتها لصورة قديمة لها قبل أن تصل سن البلوغ بقليل ظهرت فيها وهي شبه عارية، مما جعلها عرضة للانتقادات والتساؤلات من قبل المتابعين.

وبسبب الضجة التي حدثت بعد أن نشرت لينا الفيشاوي هذه الصورة على إنستغرام، تصدرت القصة محركات البحث على جوجل، على الرغم أن العديد ممن شاهد الصورة أكد أنها طبيعية خاصة وأنها كانت طفلة، ولكن تركت لينا تعليقًا قالت فيه:

"دائمًا سعيدة عندما أتحدث..وشعور الحرية لا يفارقني..هذه صورة لي أبدو فيها مثل الحورية عندما كنت أبلغ 8 سنوات".

ويجدر الذكر أن الشابة لينا الفيشاوي ليست على علاقة جيدة في الوقت الحالي مع والدها أحمد الفيشاوي، وما زاد ذلك تأكيدًا لدى الجميع، هو أنها قامت مؤخرًا بتغيير اسمها من "لينا أحمد الفيشاوي" واختارت أن تضع اسم جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي لتصبح "لينا فاروق الفيشاوي".

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