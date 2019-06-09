بعد انتشار شائعة وفاته..جورج سيدهم يحتفل بعيد ميلاده الـ81 مع العائلة والأصدقاء (صور)

مع بداية شهر حزيران، انطلقت العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان المصري جورج سيدهم، ولم يتأخر هو وعائلته بالرد على هذه الأقاويل، حيث أن طريقة النفي والتأكيد على أنه يتمتع بصحة جيدة جاءت عن طريق الاحتفال بعيد ميلاده الـ81 مع العائلة والأصدقاء.

وكان نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي قد نفى شائعة وفاة الفنان جورج سيدهم، وأكد أنه تواصل مع زوجته التي كان ردها أن بعض الأشخاص المريضين هم من قاموا بترويج هذه الإشاعة والتي كان هدفها المتاجرة باسم جورج سيدهم.

وحضر عيد ميلاد الفنان جورج سيدهم عدد من الأصدقاء ومن ضمنهم الإعلامي مفيد فوزي، والمستشار أمير رمزي، وشقيقه المحامي إيهاب رمزي، والدكتورة ليندا سيدهم زوجة جورج سيدهم، والإذاعي المصري أسامة منير، والفنان المصري لطفي لبيب، والكاتبة فاطمة ناعوت، وهاني قسيس.

وجورج سيدهم من مواليد جرجا بمحافظة سوهاج عام 1938، والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961، وهو أحد مؤسسي فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي، بمشاركة الفنان الكوميدي، سمير غانم، والراحل الضيف أحمد، كما أن له العديد من المسرحيات الكوميدية، منها "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور" و"حب في التخشيبة".

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