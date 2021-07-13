بعد انتشار صورة رشاش..سلوى المطيري مصدومة وتعلِّق: "ما احس هذا السمح يطلع مجرم"

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقاطع الطرق السعودي "رشاش"، الذي كوَّن عصابة مع أخيه وأفراد من عائلته لنهب وسلب المارين على الطرق الخارجية، لكن رجال الأمن تمكنوا من القبض عليه وأعدموه وصلبوه عام 1989.

وبدا واضحًا أن نجمة السوشيال ميديا سلوى المطيري صدمت من جمال الشاب المتواجد في الصورة، ونشرت فيديو تنفي فيه أن يكون هذا الشاب الوسيم مجرم، وقالت: "يعني حاطين صورة واحد انه هذا رشاش، وجه السمح معقول هذا رشاش، ما صدق، أنا ما شفت رشاش إلًا بصورة اطلعت".

وتابعت: "ما احس هذا السمح يطلع مجرم، كأنه لبناني هذا وينه وين الإجرام، هذا يبي يدبر ويسوي ويجرم".

وأضاف: "وين يقولون سيماهم في وجوههم، هذا مجرم وقطاع طرق الي حاطين صورته، ما أصدق".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لخانة التعليقات، وأشار أحدهم أن الصورة مُزيفة، وعلَّق: "رشاش الله يرحمه ماله صورة بالاعلام خلصنا من ابو عيون جانا رشاش 😂😂 لا تلعب نار الغيرة ببعض الناس عاد 😂😂 ".

وأوضح آخر أن الصورة لا تعود لـ"رشاش" بل ابن صيصان اليامي، وعلَّق: " مو هذا رشاش هذا واحد يامي من نجران رشاش ماله صوره".

أحداث مسلسل رشاش

تدور أحداث المسلسل المستوحى من قصة حقيقية في ثمانينات القرن الماضي، حيث تتبع قصة رجل عصابات يدعى "رشاش" بدءًا من دخوله عالم الجريمة انتهاءً بالإيقاع به، إذ يعمل ضاب شاب ومتفاني يدعى "فهد" في تكريس جهوده وقوته لإلقاء القبض على رشاش وتفكيك عصابته وذلك بمساعدة الأجهزة الأمنية التي تتضافر جهودها لتتبعهم والتصدي لتحركاتهم القادمة.

ويتميَّز المسلسل بقيمته الإنتاجية العالية، ومشاركة أسماء عالمية في صناعته إلى جانب طاقم تمثيل سعودي محترف.

وقد أشرف على عملية التصوير ومشاهد الأكشن مدير التصوير العالمي "لوك برايان"، الذي شارك في عمليات إنتاج شهيرة مثل: " "I Hate Suzie"،"The Reckoning"، "Urban Myths"،"Sliced"،"Dead Pixels"، "Chewing Gum"، وغيرها.