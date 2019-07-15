بعد تأكيد خروج سيرين عبدالنور من الهيبة.. هل تجتمع مع باسل خياط في الموسم الرمضاني القادم؟!

منذ انتهاء الجزء الثالث من مسلسل الهيبة، الذي عُرض في رمضان الماضي، وبدأ الجمهور يتناول أطراف الحديث حول إنتاج جزء رابع، ومن هنا كشفت مصادر خاصة، أخبارًا وصفتها بـ"المؤكدة"، أنه بات شبهَ مؤكدٍ عدمُ مشاركة الفنانة اللبنانية، سيرين عبدالنور، في الجزء الرابع من مسلسل الهيبة؛ وأنه لا يوجد خلاف بين الفنانة اللبنانية وشركة الصباح، وقد يجتمعان في عملٍ جديد بعيدًا عن "الهيبة".

ومن داخل الكواليس، أشارت مصادر صحفية، إلى أن لقاء جمع سيرين عبدالنور، بشركة الصباح، وتواجد في الجلسة الفنان السوري باسل خيّاط، ودار الحديث حول إنجاز سيناريو مسلسل درامي يجمع بين الثنائي، لعرضه في رمضان 2020، وأن الشركة قد بدأت الإعداد لهذا المسلسل من الآن، بما يؤكد أن سيرين أصبحت خارج حسابات الجزء الرابع من "الهيبة".

وأشارت المصادر إلى أن اختيار باسل خياط، جاء على خلفية النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "الكاتب"، والذي تم عرضه في رمضان الماضي 2019، وعرضته أيضًا شبكة "نتفليكس"، كأول مسلسل يشهد عرض أول على الشبكة.

وبحسب المصادر فإن شركة الصباح ستظل في الاعتماد على نفس الطريقة التي ظهرت بها خلال الفترة الماضية، خاصة موسم رمضان 2019، بالاعتماد على جمع نجم سوري بنجمة لبنانية، لضمان متابعة جماهيرية أكبر.

ويبدو أن جمهور سيرين، الذي كان ينتظرها في جزء رابع من الهيبة، ستتجه أنظاره نحو ثنائيتها الجديدة مع باسل، الذي أثبت جدارة كبيرة من خلال مسلسل "الكاتب"، فيما اتجه آخرون فور انتشار هذه الأخبار، للحديث عن طرحِ بعض الأسماءِ المتوقعة، لدور البطولةِ النسائية في الجزء الرابع من الهيبة، فيما تساءل الكثيرونَ، عن هويةِ الزوجة الرابعة لجبل.

ويُشار إلى أن شركة الصُباح للإنتاج، استعانت مؤخرًا بالكاتب السوري المعروف، فؤاد حميرة، من أجل كتابة الجزء الرابع من العمل، بعد انسحاب الكاتب، باسم السلكا.

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