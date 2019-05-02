بعد تساؤلات كثيرة حول مشاركته في "باب الحارة"..عباس النوري يعلن قراره النهائي!

بعد مرور أكثر من 10 سنوات على بداية عرض المسلسل الشامي الشهير "باب الحارة"، عاش الجمهور مع شخصيات هذا العمل حتى أصبحوا قريبين جدًا منهم، ولا يمكن الاستغناء عنهم في مجريات الأحداث، من بين أبرز هذه الشخصيات هي شخصية الفنان عباس النوري "الحكيم أبو عصام".

وبهذا الصدد، وبعد تساؤلات عدة من الجمهور حول تواجد شخصية أبو عصام في الجزء العاشر من باب الحارة، قرر الفنان عباس النوري أن يعلن عن قراره النهائي حول مشاركته في العمل وكتب عبر حسابه على فيسبوك وقال: "أعزائي سبق ان تحدثت معكم في فيديو سابق عن موضوع مسلسل باب الحارة..لكن يبدو أنه لم يصل للجميع، باب الحارة مسلسل انتهى بالنسبة لي وقد أغلقت هذا الباب بشكل نهائي..أمنياتي بالتوفيق للجميع وشكرًا".

من جهة أخرى، سيشارك الفنان عباس النوري في سباق رمضان 2019 من خلال مسلسل "ترجمان الأشواق"، وهو من تأليف بشار عباس وإخراج محمد عبد العزيز، وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، وتم تصويره قبل عامين ولكن تم تأجيله لأسباب تتعلق بالرقابة على بعض المشاهد.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: