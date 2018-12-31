بعد تسريب فكرة برنامجه.. رامز جلال في ورطة!

رامز جلال

كشفت بعض المصادر أن الفنان المصري رامز جلال في ورطة مؤخرًا بعد تسريب فكرة برنامجه الجديد والذي لم يبدأ تسجيل أي حلقة منه بعد.

وأضافت هذه المصادر أن عدد من المواقع سربت الفكرة والتي تقوم على إعطاء الضيف مُخدر داخل العصير الذي يتم تقديمه ليجد نفسه عندما يتسفيق في غرفة صغيرة وامامه شخصين يرتديان ملابس بيضاء ليعتقد نفسه ميت.

وكانت هذه هي الفكرة المعتمدة للعام الماضي إلا انه تم تأجيلها حتى التمكن من تنفيذها دون وقوع أي مشاكل أو تأثيرات على الضيوف، وتسربت الفكرة بشكل كبير تسببت بوضع جلال في ورطة تتطلب منه البحث عن فكرة مختلفة جديدة بأسرع وقت من أجل البدء بالتسجيل.

وعلى صعيد مُختلف يصور الفنان المصري رامز جلال حاليًا فيلم "سبع البرومبة" والذي يشاركه في بطولته كل من جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت وعدد من النجوم.

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