بعد تصريحها المثير للجدل "أنا تقيلة على مصر" ميريام فارس تعتذر: "خانني التعبير"

لم يمر أكثر من 24 ساعة على تصريح ميريام فارس الأخير "أنا بقيت تقيلة على مصر"، حتى أصبحت الموضوع المتداول بين المصريين سواء فنانين أو جمهور، وبالطبع لم تسلم من الانتقادات والتعليقات الساخرة، لذا قررت الخروج عن صمتها للتوضيح والاعتذار.

الفنانة اللي بتقول انها بقت تقيله علي مصر ليا عندها فلوس بقالها سنه والله 🤦‍♂️😁 ادفعيهم الاول يا تقيله 😁😁😁😁 — Ramy Gamal (@RamyGamal) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

وفي بيان توضيحي، نشرت ميريام فارس الاعتذار عبر حساباتها على مواقع التواصل، وخصت بكلامها الشعب المصري موضحة أسباب قلة حفلاتها في مصر بأنها تطورت مع الزمن وأصبحت متطلبات حفلتها مرتفعة على متعهدين الحفلات في مصر، ووجهت رسالة للفنانين الذين هاجموها بسبب ما قالته وطلبت منهم أن لا يصطادوا في الماء العكر، مؤكدة أنها لا تسمح لأحد بالمزايدة على حبها لمصر وشعبها واختتمت كلامها باعتذار رسمي وبأن كل ما حدث هو أنها خانها التعبير باللبناني ورفعت شعار "تحيا مصر".

الجدير ذكره أن ميريام فارس غابت لمدة طويلة الفترة الماضية بسبب مرضها الغامض الذي رفضت أن تكشف عنه للجمهور، وخلال آخر لقاء لها أكدت أنها تعافت تمامًا وفي طريقها للعودة بقوة لممارسة نشاطاتها الفنية، ولكن على ما يبدو أن الرياح لم تأتِ كما كانت تشتهي السفن.

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