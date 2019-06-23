ما هو السؤال الذي دفع أحمد السقا للغضب والانفعال على إحدى الصحفيين؟

لم يتمالك الفنان المصري أحمد السقا أعصابه وانفعل بشكل واضح، وذلك بعدما وجه له أحد الصحفيين في آخر لقاء له سؤالًا حول مخططاته الخاصة بالعمل في رمضان القادم 2020، وهو الأمر الذي اعتبره بمثابة استفزاز مقصود له ووصف السؤال بـ"السؤال الثعباني".

وفي العودة إلى تفاصيل ما حدث خلال المقابلة الصحفية، قام أحد الصحفيين بتوجيه سؤال لأحمد السقا خلال حفل تكريم عدد من نجوم الدراما في مقر حزب الوفد، وقال له: "سمعنا أنك تعاقدت مع المنتج تامر مرسي، صاحب شركة سينرجي للإنتاج الفني في الموسم المقبل"، فبدا الغضب على السقا وسأل الصحفي من أين أتى بهذه المعلومة، فأجابه من السوشيال ميديا.

وبنبرة حملت في طياتها الغضب والعصبية أجاب السقا قائلًا: “على أي أساس بتسأل السؤال ده، دي مش من أصول المهنة إنك تنقل أخبارك من مواقع التواصل دون تأكد، أنا طبعا يزيدني شرف إني أوقع مع تامر مرسي، بس أنا في الحقيقة موقع مع المنتج صادق الصباح لموسمين".

والمنتج اللبناني صادق الصباح هو الذي قدم معه السقا مسلسل ”ولد الغلابة“، وعرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا باهرًا، أما تامر مرسي فهو منتج مصري وصاحب شركة سينرجي للإنتاج الفني.

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