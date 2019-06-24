كثرة الشيء تفقده قيمته..ياسمين صبري تعتذر للمرة الثالثة من أصحاب "متلازمة الحب"!

يبدو أن الفنانة المصرية ياسمين صبري المنتشية بنجاحها في مسلسلها خلال شهر رمضان الماضي "حكايتي"، لم تتمكن من الحفاظ على الوهج والشعبية التي نالتها، وذلك بسبب تعليقها الذي مس الأفراد المصابين بمتلازمة داون، وهو الأمر الذي دفع الجمهور لمطالبتها بالاعتذار.

وفي التفاصيل، قامت ياسمين صبري بنشر صورة لها تستعرض فيها رشاقتها وتقف على يديها، فكتب لها أحد الأشخاص المصابين بمتلازمة داون أنه كان يقوم بنفس الحركة منذ أن كان في السادسة من عمره، وهنا ردت الفنانة المصرية أن قيامه بهذه الحركة هي السبب في أنه يعاني من متلازمة داون، ولم تكن تدري أن هذا التعليق من الممكن أن يكون بداية النهاية لمسيرتها الفنية وشعبيتها!

احب وأقدر اخواتي وأصحابي من اصحاب متلازمة الحب واعتذر عن اي خطأ غير مقصود لم اتعمده وأقدم احترامي بإنجازاتهم وقدراتهم لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

الجمهور حتى الآن يرفض تمامًا الاعتذار الذي قدمته ياسمين صبري لثلاث مرات، وبحسب وجهة نظر الكثير ممن تابع هذه القصة، أن النجمة الشابة كان عليها أن تتدارك الأمر وتعتذر من تلقاء نفسها، وليس بعد أن تتعرض لضغط من السوشيال ميديا، بينما يرى قسم كبير أنه ما فائدة الاعتذار من الشخص المصاب بمتلازمة داون، فقلبه قد تأذى وانتهى الأمر.

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