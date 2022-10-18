بعد تعاطيهما المخدرات.. حسام حبيب: شيرين أكبر غلطة في حياته

أبدى الفنان المصري حسام حبيب انزعاجه وامتغاظه من رفض طليقته شيرين عبدالوهاب زيارته لها هو والمنتجة سارة الطباخ في المشفى، بعدما قرر شقيقها محمد عبدالوهاب وضعها في المصحة النفسية لتلقي العلاج اللازم.

حساب حبيب :شيرين أكبر غلطة في حياتي

وانتشر تسجيل صوتي لحسام حبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُشيرًا إلى أن زواجه من شيرين عبدالوهاب كان "أكبر غلطة في حياته" ولا يريد سماع اسمها أو رؤيتها من جديد.

وقال حسام في التسجيل بنبرة من الغضب: "شيرين دى اكبر غلطة غلطتها في حياتي وانا اتصدمت فيها صدمة عمري ولا عاوز اسمع اسمها تاني ولا عاوز اشوفها في حياتي تاني.



زيارة حسام حبيب وسارة الطباخ لشيرين عبدالوهاب

وفي وقت سابق، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع حسام حبيب سارة الطباخ من أمام المشفى الذي تتواجد فيه شيرين عبدالوهاب ، من أجل الإطمئنان على حالتها الصحية.

والتقطت عدسات الكاميرات صورة لـ حسام حبيب وسارة الطباخ من داخل إحدى المقاهي القريبة من المشفى الواقع بمنطقة مصر الجديدة، إذ لم يتمكنا من الدخول لرؤيتها والاطمئنان عليها بسبب منع الزيارة لهما.

كما انتشر مقطع فيديو لهما أمام المشفى وهما يناديان عليها ويشاوران لها من الأسفل بينما تنظر لهما من النافذة، بحسب ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.

حسام حبيب و شيرين عبدالوهاب وتعاطي المخدرات

وخلال مداخلة هاتفية، كشف شقيق شيرين أنها تتعامل مع عصابة تضم طليقها الفنان حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، وأضاف أنها استأجرت شقة في منطقة التجمع في الآونة الأخيرة من أجل تعاطي المخدرات رفقة حسام.

ولفت إلى أن علاقة شيرين وحسام عادت إلى طبيعتها بعدما أعاد الأخير لها السيارة، ورغم أنها تنازلت عن القضايا، فإن حسام لم يتنازل عن القضايا المرفوعة ضدها..

من جهة أخرى، كشفت والدة شيرين إلى أن ابنتها بعد حفلها الأخير توجهت برفقة حسام إلى الاستديو لتناول المخدرات، ثم عادت إلى المنزل وتشاجرت معها ومع شقيقتها وطردتهما من المنزل. كما لفتت إلى أنها أقدمت على طرد ابنتيها، لأنها لم تكن بوعيها بسبب المخدرات.