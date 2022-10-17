حسام حبيب وسارة الطباخ من أمام مشفى شيرين عبد الوهاب.... شاهد الفيديو

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنان المصري حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ من أمام المشفى الذي تتواجد فيه شيرين عبدالوهاب ، من أجل الإطمئنان على حالتها الصحية.

زيارة حسام حبيب وسارة الطباخ لشيرين عبدالوهاب

التقطت عدسات الكاميرات صورة لـ حسام حبيب وسارة الطباخ من داخل إحدى المقاهي القريبة من المشفى الواقع بمنطقة مصر الجديدة، إذ لم يتمكنا من الدخول لرؤيتها والاطمئنان عليها بسبب منع الزيارة لهما.

كما انتشر مقطع فيديو لهما أمام المشفى وهما يناديان عليها ويشاوران لها من الأسفل بينما تنظر لهما من النافذة.

ولفت محامي شيرين، ياسر قنطوش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية من سارة الطباخ تستنجده لإنقاذ شيرين، مُشيرةً إلى أن أحد الأفراد أخذ الفنانة من منزلها من صباح يوم الخميس الماضي وأجبرها على دخول المشفى.

ولفت إلى أنه تأكَّد من كلام سارة عن طريق التواصل مع نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، الذي بدوره توجَّه إلى مسؤول من داخل وزارة الداخلية، الذي أكد له الواقعة.

شيرين عبدالوهاب تتعامل مع عصابة

وأوضح المحامي أنه حينما وصل المشفى وجد هناك حسام حبيب وسارة الطباخ، وكشف حسام أن شقيق شيرين وصل إلى منزلها في التجمع الخامس برفقة مجموعة من الأشخاص وأقدموا على ضربها ثم أخدوها عنوة إلى المشفى.

وكان قد لفت شقيق شيرين، محمد عبدالوهاب، إلى أن شقيقته تتعامل مع عصابة مؤلفة من طليقها الفنان حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، وأضاف أنها استأجرت شقة في منطقة التجمع في الآونة الأخيرة من أجل تعاطي المخدرات برفقتهما.

ولفت إلى أن علاقة شيرين وحسام عادت إلى طبيعتها بعدما أعاد الأخير لها السيارة، ورغم أنها تنازلت عن القضايا، فإن حسام لم يتنازل عن القضايا المرفوعة ضدها.