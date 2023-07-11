بعد تعنيفهم للأطفال.. نجوم لبنان يطالبون بأشد العقوبات

أثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب مقاطع فيديو لحضانة في لبنان تقدم على تعنيف الأطفال والإساءة لهم لفظيًا وجسديًا.

نجوم لبنان يتفعلون مع حادثة تعنيف الأطفال

وتوجَّه فنانين وإعلاميين لبنانيين للحديث عن الموضوع معربين عن غضبهم واستيائهم لما تعرض له الأطفال من انتهاكات لطفولتهم.

وسام بريدي

فنشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر" يتطرق فيه للحديث عن رأيه بشأن ترك الآباء أطفالهم في الحضانات، إذ كان قد نشر مقطع فيديو سابق عرضه للهجوم، ليعود من جديد لمشاركة فيديو آخر يوضح فيه بعض النقاط درءًا لسوء الفهم.

وقال بريدي: "رح أرجع نزل هيدا الفيديو لأنه ما بحب ولا مرة يتاخذ حديثي بمطرح غير يلي هو لازم يكون فيه، أنا اليوم ما بقدر أحط حالي بموقف مطرح هالأهل بيلي شفتوا عم يصير مع هالأطفال لأنه أنا في يكون تصرفي يكون بشع بدق شعرة من شعر ولادي".

وأضاف: "ما عم بحاول أزيد على الجرح وبتفهم إنه لكل إنسان ظروفه، بس أنا بدي أقولكم إياه ما بحياتكم تخلوا ولادكم مع ناس غربة لانه حتى أقرب الناس لإلكم ما رح يقدروا يعطوا الإهتمام والحب يلي انتو رح تعطوه لولادكم".

ولفت إلى أن الاطفال يحتاجون لرعاية وإهتمام أبائهم، وشدد على أن الأباء مسؤولين عن قراراتهم، فحينما يقرر الطرفان الزواج لا بد أن يكونا مسؤولين عن قراراتهم.

وأوضح أنه لا يعني بكلامه عنالمرأة، كما لم يدعُ لتركها عملها، لكن أوضح أنه يتوجب عليها إيجاد الظروف الملائمة بينها وبين زوجها كي يكونا قادرين على منح أطفالهم الاهتمام في أول 3 سنوات من عمرهم؛ لأنهم في هذا العمر غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم أو الحديث عما يعانونه.

واختتم كلامه: "ولادي أولوية لو مهما كانت ظروفي، وأنا يلي عم بقولو أنه الغني قبل الفقير عم بيحط ولادو بهيدا الحضانات بس لحتى يرتاح".

لتصويب الموضوع احتراماً لمتابعيني

Don’t leave ur kids with strangers pic.twitter.com/nF9YPvhO5U — Wissam Breidy ♏️ (@WissamBreidy) July 10, 2023

بسام مغنية

كما نشر الفنان البناني بسام مغنية تغريدة كتب فيها: "اللي ما عندو تيتا وجدو ما يجيب ولاد".

نادين نجيم

من جهتها، أعادت النجمة اللبنانية نادين نجيم الفيديو عبر خاصية "الستوري"، وكتبت: "إنتي الحيوانة بدك ضرب تتموني ولي عم تصور وتضحك حيوانة أكتر منك هيدي الحضانة لازم تتسكر بالشمع الأحمر ولازم هل حيوانات ينحبسوا.. تفوه عليكم بلا ضمير ولا أخلاق اللهي يكسر رقبتك وايديكي".

سيرين عبدالنور

ونشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور الفيديو عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وكتبت: "الواحد شو ممكن يعلق غير انو الله يصطفل فيكي كيف الك قلب يا مريضة".

ماغي بو غصن

ونشرت الفنانة البنانية تغريدة، كتبت فيها: "شي مخيف.. ما بعرف كيف إلها قلب وضمير تتعامل مع أطفال أمانة عندها بهالطريقة! هيدي الـGarderie لازم تتسكّر وتتحاسب المرا اللي بالفيديو".

ولفتت إلى أن جمعية "حماية"، التي اختيرت كسفيرة لها، عملت على متابعة الموضوع وبدأت التحرك مع الجهات المختصة".

وأضافت البيان الصادر عن وزارة الصحة العامة، الذي جاء فيه: "تؤكد الوزارة انها تتابع ملابسات الفيديو الذي يتم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن تعنيف طفل في إحدى الحضانات. وقد فتحت الوزارة تحقيقاً في الموضوع سيصار في ضوئه وفي أسرع وقت ممكن إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".



