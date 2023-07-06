نادين نجيم تدعو على من ظلمها بنار جهنم.. وتؤكد "لن أستسلم حتى أموت"

أحدث الفنانة اللبنانية نادين نجيم حالة من الجدل والقلق بين متابعيها، بعد مشاركتها عدة فيديوهات تتحدث فيه عن القتال من أجل طفليها، إذ تزامن ذلك بعدما كشفت أنها عاشت في علاقة مسيئة، في إشارة إلى زوجها السابق رجل الأعما لهادي أسمر.

نادين نجيم تثير قلق متابعيها بشان حضانة أطفالها

وشاركت نجيم في البداية مقطع فيديو يتضمن عدة صور تجمعها مع طفليها هيفن وجوفاني عبر حسابها في "إنستغرام"، وكتبت: "لن أستسلم حتى أموت... أطفالي حياتي سعادتي".

كما شاركت فيديو آخر منقسم إلى نصفين، الأول تظهر في فيديو منفردة، وفي النصف الآخر صورة لطفليها، فيما أرفق بصوت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، تقول: "في يوم من الأيام سوف يقولون أولادي، أمي لم تبق صامتة، أمي لم تهدأ، لم تستسلم، أمي حاربت من أجلنا، هل سيقول أطفالكم نفس الشيء؟".

وأرفق نجيم الفيديو بتعليق، جاء فيه: "كيف يمكنني الاستسلام عندما تكونوا كل شيء بالنسبة لي؟".

كما استمرت نجيم للمشاركة في فيديوهات تتحدث عن صفات الشخص النرجسي، معلقةً على إحداها: "نار جهنم بإذن الله..الله أكبر من هالأشكال المريضة.. الله مع المظلوم إلَّا ما تبين".

وتساءل الكثيرون حول ما إذا تلمح نجيم لوجود خلاف يجمعها بطليقها هادي أسمر بشان حضانة طفليها، خاصة بعد صولها على حق حراسة وحضانة طفليها مفردة، بموجب حكم صدر بتاريخ 12/12/2021.





نادين نجيم: "كنت بعلاقة مسيئة"

وتأتي منشورات نجيم بعد مشاركته مقطع فيديو لمدربة تطوير المهارات سيرين زياده تتحدث فيه عن صفات النرجسي الخفي، وكتبت في إشارة إلى زوجها السابق: "كنت في علاقة مسيئة، كونوا حذرين وتعلموا كيفية الشفاء من الشريك يعتبر نرجسي خفي ..الذي يعتبر أسوأ الأشخاص".

وكشفت سيرين إلى أن النرجسي الخفي يبدو عليه الطيبة والهدوء والانطواء، لكن مع العشرة يبدأ باستنزاف الشريك وخلق المشاكل دون أي مبرر.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت إلى أنه شخص متشائم وكسول ولا يحب التزام المسؤولية، وحقود، ويستهزئ من نجاح الشريك، كما أنه ضعيف الشخصية أمام الجميع، لكنه يتظاهر بالقوة أمام الشريك، فضلًا عن أنه بخيل بماله ومشاعره، ويحب لعب دور الضحية والمظلوم، و يغار من نجاحات الشريك ونجاحات الآخرين.

وأوضحت سيرين إلى أن النرجسي الخفي يبث سمه بالشريك، ويدفعه للشعور بتأنيب الضمير وقلة الثقة بالنفس.