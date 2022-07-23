بعد تغريدة الاستغاثة ثم الاختفاء: هذا هو وضع فضل شاكر

عاد الفنان فضل شاكر للظهور عبر حسابه الرسمي على تطبيق (انستغرام) بعد أيام طويلة من اختفائه، وحديثه عن تفاصيل احتجازه بمخيم عين الحلوة.

ونشر فضل شاكر، صورة له مع حفيدته ناي، وهي تحتضنه، ليطمئن بها جمهوره ومحبيه عن حالته بطريقة غير مباشرة، حيث ظهر في حالة نفسية وصحية جيدة.

فضل شاكر كان قد أثار الجدل بعد اختفائه لعدة أيام، وحديثه عن احتجازه لفترة طويلة في المخيم، ليتساءل جمهور الفنان اللبناني عن حالته، بعدما أثار القلق حوله، و لاسيما بعد تغريدته التي تصدرن الترند والتي استغاث بها من تداعيات احتجازه لفترة طويلة بمخيم عين الحلوى.

وكتب فضل شاكر، في تغريدته عبر تويتر: (بكرا بصيرو ١٨ عيد وانا محجوز بمخيم عين الحلوي وما عامل شي وكل التهم ضدي ملفقه واتحدى الدولة إذا كان علي اي دليل) .

يذكر أن المطرب أطلق مؤخرا أغنية جديدة بعنوان (خلينا نعيش)، وهي من كلمات وألحان سليم أبوجودة وتوزيع علي أباظة، ومكس وماستر خالد سند، وإشراف عام اياد النقيب.



