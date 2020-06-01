بعد تغيّبه عن جنازة حسن حسني..هنيدي يوضّح ويرد على كل من انتقده

فترة صعبة يمر بها العالم حاليًا في ظل أزمة وجائحة كورونا، حيث أن هذه الظروف الاستثنائية صعبت الأمور كثيرًا خاصة عندما يتعلّق الأمر بوفاة أحدهم، فليس هناك عزاء ولا يمكن الوصول لكل الأماكن بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس.

وبالفعل، كانت هذه الجائحة أحد أهم الأسباب التي منعت العديد من النجوم من حضور جنازة الفنان حسن حسني، وحتى أن بعضهم تعرّض للانتقادات مثل محمد هنيدي بسبب تغيبه عن حضور الجنازة، فكتب له أحدهم وقال:

"كنت بحترمك لكن من يوم وفاة سيدك المرحوم حسن حسني ولي نعمتك انت وحلمي ومحمد سعد..أصبحت صغيرا جدا في عيني وخوفكم من كورونا ليس عذرًا لكم كي لا تحضرو جنازته الله يرحمه".

ولم يتأخر هنيدي في الرد والتوضيح للجمهور، والذي أكد من خلال حديثه أن كورونا ليست المانع الوحيد لعدم حضور جنازة حسن حسني، بل أشار أنه لديه عذر طبي منعه من الحضور فقال: " حسن حسني الله يرحمه زى أبويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له إلا لسبب قوي".

وتابع: "عادةً مابحبش أتكلم لما بتعب.. بس قبل رحيل حبيبى حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أى حركة.. ربنا يرحمك يا عم حسن.. وماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده".

وتوفى الفنان الكبير حسن حسني عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء السبت، تاركًا خلفه اسمه الذي طبع في قلوب محبيه خلال مشواره الفني الحافل والعديد من الأعمال الفنية المميزة.

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