عادل إمام في أول تعليق بعد وفاة الفنان حسن حسني

حالة من الحزن سادت الأجواء خلال اليومين الماضيين بعد وفاة الفنان المصري حسن حسني، وتفاعلت العديد من الأسماء الكبيرة في الوسط الفني المصري مع الخبر فور انتشاره، وحرصوا على تقديم واجب التعزية ومن أهمهم الزعيم عادل إمام.

وكان الفنان عادل إمام قد نعى الفنان الراحل حسن حسني، من خلال نشر صورة تجمعهما سويًا عبر حسابه على موقع فيسبوك، وعلق قائلًا: "وداعًا الفنان الكبير حسن حسني".

الجدير ذكره أن الفنان حسن حسني توفي السبت إثر أزمة قلبية مفاجئة وحادة، وتم نقله إلى المستشفى وبقي في العناية المركزة في محاولة من الطاقم الطبي لإنقاذه، إلّا أن ساعته قد حانت وفارق الحياة عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

ويعد الفنان الراحل حسن حسني، من الأسماء اللامعة في عالم الكوميديا في السينما المصرية، وكان من أهم الأشخاص الذين فتحوا أبواب النجومية للعديد من النجوم الذين نراهم اليوم على الساحة الفنية مثل أحمد حلمي، ومحمد سعد، ورامز جلال، وغيرهم.

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