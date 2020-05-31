بعد غياب..صورة متداولة لشيرين تصدم الجمهور بسبب زيادة وزنها!

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أحدث إطلالات الفنانة شيرين عبد الوهاب والتي جاءت صادمة للجمهور، خاصة وأنها ظهرت بوزن زائد وملحوظ بعد فترة طويلة من الغياب بسبب فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، ظهرت شيرين عبد الوهاب في الصورة التي فاجأت الجميع بها بسبب وزنها الزائد، وذلك خلال زيارتها لعيادة طبيب الأسنان في دبي، فيما قال البعض مؤكدًا أن صورة شيرين ليست جديدة وإنما تعود لشهر فبراير الماضي.

وبسبب وزن شيرين الزائد في أحدث صورها، أعاد هذا الأمر إلى ذاكرة البعض أمر حملها بطفلها الأول من زوجها الفنان حسام حبيب، حيث رجّح البعض أنه من المحتمل أن زيادة الوزن جاءت بسبب الحمل والذي صادف وأنها نفت هذا الخبر في عدة مناسبات حتى هذه اللحظة، إلّا أن آخرون أكدوا بأن وزنها زاد نتيجة تناولها لأدوية تحبس المياه داخل الجسم، خاصة بعد أن أجرت في وقت سابق عملية جراحية لإزالة ورم ليفي من الرحم.

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