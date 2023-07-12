بعد تمكين زوجته من منزل الزوجية: شاكوش ينفي خبر القبض عليه

خرج المطرب الشعبي حسن شاكوش في بث مباشر عبر صفحته الشخصية (فيسبوك) ينفي فيه صحة ماتداولته المواقع الصحفية حول القبض عليه و طرده من منزله بعد قرار تمكين زوجته ريم طارق من منزل الزوجية و قال: ( انا في منزلي وأهلي منورني وكل ماقيل ليس له اساس من الصحة حرام عليكم وبقول لكل الصحفيبن ياريت نراعي الدقة والمصداقية في الخبر).

وتابع: (انا عمري ماظلمت حد ولا أذيت حد بكلمة ابويا علمني ان أحافظ على بنات الناس لانها تربيتي).

من ناحية أخرى، نشرت ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش مقطع فيديو من أمام فيلا مسكن الزوجية بصحبة رجال الأمن وذلك بعد أن حصلت على قرار تمكين.

وقالت ريم طارق إنها لا تستطيع دخول الفيلا حتى تحصل على ملابسها الخاصة مضيفة: (معايا قرار تمكين من جهات التحقيق، ومش عارفة أتمكن من الفيلا وأخوه وابن أخته قاعدين، ومنتظرين من أربع ساعات ومش عارفين ندخل ومش عارفة آخد هدومي لأنه مستولي عليهم)..

وتصدر حسن شاكوش التريند الفترة الماضية، بعد أزمته الشهيرة مع زوجته ريم طارق، والتي حررت محضرًا ضده وواتهمته بطردها من منزل الزوجية واستولى على قائمة المنقولات الخاصة بها.