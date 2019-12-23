بعد تواجدها في نهائي "ذا فويس" زوجة محمد حماقي تتصدر محركات البحث وتجذب الأنظار لها

لفتت نهلة الحاجري زوجة الفنان المصري محمد حماقي الأنظار لها خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن تواجدت في الحلقة النهائية من برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس، حيث شهدت تتويج المتسابق التونسي مهدي عياش الذي فاز باللقب مع مدربه راغب علامة.

وظهرت نهلة الحاجري جالسة في الصفوف الأولى في مسرح "ذا فويس" وبالقرب من كرسي زوجها محمد حماقي الذي ظل طوال الوقت يغازلها ويوجه لها نظرات الحب والسعادة كونها موجودة بجانبه وتقدم له الدعم، وكان حماقي قد أشار إليها خلال الحلقة قائلًا: " بشكركم وبشكر زوجتي نهلة الحاجري اللي بتحضر معانا النهاردة الحلقة الأخيرة"، ليصفق لها الجمهور بحرارة ترحيبًا بوجودها معهم للمرة الأولى.

والجدير بالذكر، أن حماقي وزوجته عانوا في بداية زواجهما من بعض الخلافات التي أدت في نهاية المطاف إلى الانفصال، إلّا أنهما بعد فترة عامين عادا مجددًا مؤكدين أن الحب بينهما كان له تأثير كبير في هذا القرار والآن علاقتهما أقوى من ذي قبل وجل اهتمامهما في الوقت الحالي هو رعاية وتربية ابنتهما الوحيدة فاطمة.

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