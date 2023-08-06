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بعد 3 سنوات من زواجها.. سونغول أودان حامل بطفلها الأول بعمر الـ 44

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 06 آب / أغسطس 2023 - 06:13
سونغول أودان
سونغول أودان

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاجئ ووصفوه بالسعيد جدًا يتعلق بـ النجمة التركية الشهيرة "سونغول أودان" والمعروفة في الوطن العربي من خلال شخصية نور.

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سونغول أودان حامل بطفلها الأول في عمر الـ 44
 

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر حمل النجمة التركية  بطفلها الأول وذلك بعد مرور ثلاثة سنوات على زواجها من رجل الاعمال التركي "أرمان بيشيكجي".

وكشفت بعض المصادر المقربة من نجمة مسلسل نور إن الفنانة التركية شاركت هذا الخبر مع المقربين منها من عائلتها وأصدقائها، الذين أكدوا بدورهم أن أودان سعيدة لخوض تجربة الأمومة للمرة الأولى في حياتها.

ولم تكشف المصادر أي تفاصيل أخرى حول حمل سونغول ما اذا كان بداية الحمل أم في أشهر متقدّمة كما ان لم يتم الكشف عن جنس الجنين.

وعبر الجمهور عن سعادتهم لهذا الخبر وخوض الفنانة التركية تجربة الأمومة في عمر الـ 44 متمنين لها الصحة والسلامة.

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زواج سونغول أودان
 

يشار بان النجمة التركية تزوجت من رجل الاعمال التركي "أرمان بيشيكجي" وذلك بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما.
 

ولم تقم سونغول وقتها حفل زفاف حيث كان زواجها في عام 2020 خلال فترة انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تسببت بها، واقتصر حفلها على 20 شخصًا كان منهم النجمة التركية "هازال كايا".

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