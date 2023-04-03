بعد حبس العوضي.. رضوى الشربيني تتشمت وتهدد ياسمين عبدالعزيز

تشمتت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بمواطنتها الممثلة ياسمين عبدالعزيز بعد حبس زوجها أحمد العوضي لخمس سنوات، ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "ضرب نار".

رضوى الشربيني تتشمت بياسمين عبدالعزيز

وأوضحت الشربيني أنها سبقت وحذرت ياسمين من علاقتها بالعوضي، ونصحتها بعدم العودة إليه عقب خروجه من السجن، معلقة على منشور شاركته عبدالعزيز عبر حسابها في" فيسبوك"، والذي يتضمن صور لمشهد من العمل يخبرها العوضي في إحداها بأن تعتني بنفسها قبل ذهابه إلى الحبس، لتظهر في النهاية صورة للشربيني وهي تقول: "دي آخرة اللي ميسمعش كلامي".

وعلَّقت الشربيني على منشور ياسمين: "أهو شوفتى …هى دى أخرتها ….انا قلت …انا قلت….الرجاله يا أما ملهاش أمان يا حوارات و تحوير يامان..محدش بيسمع كلامى..نفع بقى العياط و الشحتفه و الميه و ملح..وجع قلبك الهى..يلا اشوفك بقى يا مهره رجع له فىً الحلقه 30 مش هسكت ".

وشهد الحلقة العاشرة من المسلسل استمرار الخلاف بين "مهرة"، التي تجسد دورها ياسمين عبدالعزيز، و"جابر"، الذي يجسد دورها أحمد العوضي، احيث يذهب الأخير ليشرح للـ"مهرة" عن سبب مطارته والقبض عليه وتجارته بالدواء المغشوش؛ ما يدفع"مهرة" لطرده من المنزل فورًا.

تقف "مهرة" خارج السجن للاطمئنان على "جابر" بعدما اعترف بجريمته، وحكم عليه بالجسن 5 سنوات.

