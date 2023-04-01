لماذا اعتذرت ياسمين عبد العزيز لرضوى الشربيني عن أحد مشاهد (ضرب نار)!

البوابة-نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لمشهد لها من مسلسل (ضرب نار)، ظهرت فيه و هي تقوم بغسل قدم زوجها (جابر ) الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، للتخفيف عنه من جهد عمله طول اليوم، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي .

وعلقت على الصورة موجهة حديثها إلى الاعلامية رضوى الشربيني ، قائلة ممازحة : (آسفين من بشاعة المشهد)، لترد عليها الأخيرة: (بقولك يا مهرة).

يذكر أن مسلسل (ضرب نار) من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، و يشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كل من ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، بدرية طلبة، أحمد عبد الله وآخرين.