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لماذا اعتذرت ياسمين عبد العزيز لرضوى الشربيني عن أحد مشاهد (ضرب نار)!

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 01 نيسان / أبريل 2023 - 04:03
ياسمين عبد العزيز و رضوى الشربيني
ياسمين عبد العزيز و رضوى الشربيني

البوابة-نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لمشهد لها من مسلسل (ضرب نار)، ظهرت فيه و هي تقوم بغسل قدم زوجها (جابر ) الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، للتخفيف عنه من جهد عمله طول اليوم، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي .

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وعلقت على الصورة موجهة حديثها إلى الاعلامية رضوى الشربيني ، قائلة ممازحة : (آسفين من بشاعة المشهد)، لترد عليها الأخيرة: (بقولك يا مهرة).

يذكر أن مسلسل (ضرب نار) من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، و يشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كل من ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري،  بدرية طلبة، أحمد عبد الله وآخرين.

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كلمات دالة:ياسمين عبد العزيزرضوى الشربيني

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