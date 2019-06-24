بعد حفلها في السعودية..أنغام توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ وهذا ما قالته

أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلها الغنائي يوم أمس الأحد في السعودية على مسرح نادي "الجوهرة" ضمن موسم جدة للحفلات، وأحبت خلال تواجدها هناك وفي هذه المناسبة أن توجه رسالة لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ إضافة إلى تحيتها للشعب السعودي عامة.

وقالت أنغام في رسالتها إلى آل الشيخ أنه شاعر وفنان ويحترم الفن ويقدره، وعبرت عن حبها للشعب السعودي قائلة: "أنتم شعب مثقف وواع وإلى الامام وتستحقون السعادة وأن تستمتعوا بالفن"، مؤكدة بأنها من بين الفنانات المحظوظات اللواتي استطعن الغناء هناك.

يشار إلى أن الفنانة أنغام عاشت خلال الفترة الماضية صراعات مع عدد من الفنانين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزهم الفنانة أصالة، وذلك بعدما أعلنت عن زواجها للمرة الرابعة من الموزع الموسيقي أحمد إبرايهم والذي يصغرها بـ10 سنوات، بالإضافة إلى أنه زوجته الأولى تربطها صلة قرابة بزوج أصالة المخرج طارق العريان.

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