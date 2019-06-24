ما هي حقيقة وفاة الفنان المصري المنتصر بالله

لاحقت شائعات الوفاة عدد كبير من النجوم في الآونة الأخيرة، البعض بسبب دخوله للمستشفى والبعض الآخر بسبب دخوله مرحلة عمرية كبيرة تتجاوز الـ80 عامًا، فكانت هذه الشائعات قد لاحقت كل من عادل إمام وعزت أبو عوف وجورج سيدهم وآخرهم المنتصر بالله.

وفي التفاصيل، نفت زوجة الممثل المصري المنتصر بالله خبر وفاته الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الفنية من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، وأعربت عن انزعاجها من تلك الأخبار المتداولة التي لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنه يخضع حاليا لعلاج طبي مكثف وحالته تتحسن تدريجيًا.

والمنتصر بالله ممثل مصري، اسمه الكامل "المنتصر بالله رياض عبدالسيد"، حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجيستير فنون مسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح في أوائل السبعينيات، وفي تلك الفترة شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، منهالا "الدوامة، الدنيا لما تلف، فيفا زلاطا"، لتتوالى أعماله بعدها حيث شارك في عشرات الأعمال من أبرزها "شارع محمد علي"، "ابناء ولكن"، "ضد الحكومة".

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