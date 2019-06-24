بعد انتقادها بسبب فستانها المكشوف..زينة ترد: "الاحترام مش باللبس"!

بدأ الأمر بالمزاح وانتهى بالانتقاد والتعليقات المتبادلة على إنستغرام، وكل ذلك حدث بعدما قامت الفنانة المصرية زينة بمشاركة صورتها عقب عودتها من حفلة زفاف كانت تحضرها وهي ترتدي فستاناً باللون الأسود وتصعد على السلم حافية القدمين، وتمسك بحذائها بيديها، ثم سخرت من تعبها بسبب ارتداء الكعب العالي، وقالت: "مش قد الكعوب بنلبسها ليه مش فاهمة".

ومن هنا انطلقت التعليقات من قبل المتابعين على فستان زينة المكشوف من الظهر ومن الأسفل، فكتبت لها إحدى المتابعات وقالت: " الفستان عريان أوي، مش محتاجة تلبسي كده ولا تعملي كده.. في ناس بتحبك وإنتي بنت عادية إنما السكة بتاعة اللبس المفتوح مش بتجيب حب ناس، يمكن تجيب حاجات تانية، إنما أكيد مش حب حقيقي ولا احترام".

وكان الرد من زينة بشكل رزين وغير متسرع، فقالت: " أنا كنت راجعة من فرح صاحبتي ومش محتاجة أعمل أي حاجة علشان الناس تحبني، الاحترام مالوش علاقة بلبس إيه وأنا بحترم الجميع والجميع بيحترمني".

وتابعت: "أنا مش بلبس كده في حياتي وأطلع للناس بلبس تاني، دي أنا، وعمري ما لبست حاجة مستفزة لأني مش كده أصلا ومش علشان الناس على فكرة.. ركزي في الفستان هاتلاقيه عادي أو بالنسبة لي عادي، ورديت عليكي علشان احترمت تعليقك وحبيت أفهمك وجهة نظري".

يشار إلى الفنانة المصرية زينة واجهت مع نهاية عام 2018 وحتى هذه اللحظة العديد من الصعوبات، حيث تم اتهامها سابقًا بسرقة سنال ألماس، بالإضافة إلى قضيتها في دبي مع العائلة الأمريكية من أصل مصري على إثر المشاجرة التي وقعت بينهما.

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