بعد حكم حبسها 3 سنوات.. إنذار لنقابة ’’الموسيقيين‘‘ لوقف بوسي عن الغناء

شهدت قضية المطربة المصرية بوسي، ضد طليقها ومدير أعمالها السابق وليد محمد عاشوري، تطورًا جديدًا، حيث أرسلت المحامية عزة العشري، بصفتها وكيلة عن وليد، وشقيقته فاطمة محمود عاشور، إنذارًا لنقابة الموسيقيين المصرية تطالب فيه بوقف المطربة بوسي عن الغناء.

وأكدت المحامية عزة العشري، في تصريحات خاصة لـ’البوابة‘‘ أن هذا الإنذار يأتي بسبب الحكم الصادر بحبسها لمدة 3 سنوات واجبة النفاذ، موضحًة أن محاميها الخاص قدّم عريضة تظلم على الحكم وتم رفضه.

وأشارت المحامية إلى أن الإنذار تم توجيهه للفنان هاني شاكر بصفته نقيب الموسيقيين وأرفقته بصورة من الحكم الصادر ضد المطربة بوسي، لعدم السماح لها بإحياء أي حفلات غنائية.



وأكدت عزة العشري، أنها لا تعلم الجهة التي ألقت القبض على المطربة بوسي قبل يومين، ولكنها لو لم يتم القبض عليها فعليها الخروج لتقول إن الحكم غير صحيح وأنها تمارس عملها وحياتها بصورة طبيعية.

ولفتت إلى أنها سمعت أنباء القبض على بوسي، من خلال القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، إلا أن ما تعرفه هو أن بوسي، تبذل محاولات مع بعض القيادات للتصالح وعدم تنفيذ الحكم ولكن هذا لم يحدث لأنه حكم نهائي.

وأشارت إلى أن بوسي، سيتم حبسها في قضية تحرير شيك قيمته 2 مليون للسيدة فاطمة محمد عاشور شقيقة طليقها وليد، متهمًة إياها بالتهرب من تنفيذ الحكم، وعللت ذلك بأن القوات المكلفة بضبطها وإحضارها نفذت كمينا لها داخل فندق بالتجمع الخامس كان من المقرر أن تحيي فيه حفلًا غنائيًا، ولكنها ألغت الحفل وتعللت بأنها تعرضت لحادث سير، مضيفًة أنه تم تنفيذ كمين آخر لها يوم السبت الماضي للقبض عليها ولكنها تهربت أيضًا.

يُذكر أن المطربة الشعبية بوسي، يُعرض لها في السينمات حاليًّا فيلم ”أنت حبيبي وبس“، ويشاركها البطولة المطرب الشعبي محمود الليثي والفنان الكوميدي محمد ثروت، إضافة إلى هالة فاخر ونرمين ماهر ومحمد محمود وغيرهم، ومن إنتاج أحمد السبكي.

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