بعد خضوعها لعملية جراحية.. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف: "حالتها خطرة"

أثار الممثل المصري أحمد العوضي قلق محبي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مُشيرًا إلى خضوعها لعملية جراحية طارئة لم يكشف بعد عن تفاصيلها.

وكشف شقيق النجمة، الفنان وائل عبد العزيز، عن آخر التطورات الصحية لشقيقته بعد خضوعها للعملية، ونشر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" منشور، جاء فيه: "صباح الخير.. انا كل الي هقدر اقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطره".

ولم يكشف وائل عبد العزيز عن أي معلوومات جديدة حول أسباب خضوعها لعملية جراحية وما هي طبيعتها، بل اكتفى بطلب الدعاء من معجبيها.

أحمد العوضي ورسالة مؤثرة لزوجته ياسمين عبد العزيز



من جهة أخرى، شارك حمد العوضي رسائلة مؤثرة وجهها لزوجته التي ترقد في المشفى عبر حسابه على "فيسبوك"، جاء فيه: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

وتابع في رسالته المؤثرة لزوجته: "انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك أني لو كنت ببينلك أني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك".

وأضاف: "بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك ".



واختتم كلامه بطلب من محبيهم: "ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".

وفي وقت سابق، لمَّح العوضي إلى أن ياسمين عيد العزيز ستجري عملية في منشور قصير، جاء فيه: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها.".



