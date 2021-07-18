ياسمين عبد العزيز إلى غرفة العمليات.. وزوجها أحمد العوضي يوجه رسالة مؤثرة لها

خضعت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بشكل مفاجئ لعملية جراحية لم يكشف بعد عن تفاصيلها، حيث شارك زوجها الفنان المصري أحمد العوي الأخبار عبر حسابه الشخصي.

نشر أحمد العوضي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" منشور بعرب فيه عن مدى خوفه وقلقه على صحتها، كما طلب من محبيها ومعجبيها الدعاء لها لحين خروجها من أزمتها.

وجاء في المنشور الذي شاركه العوضي ما يلي: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".



وتابع في رسالته المؤثرة لزوجته: "انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك أني لو كنت ببينلك أني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك".

وأضاف: "بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك ".

واختتم كلامه بطلب من محبيهم: "ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".

وفي وقت سابق، لمَّح العوضي إلى أن ياسمين عيد العزيز ستجري عملية في منشور قصير، جاء فيه: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها.".



النجوم يتمنون الشفاء لياسمين عبد العزيز



وأعرب عدد كبير من النجوم عن حزنهم وقلقهم وأبدوا دعمهم ومؤازرتهم للفنانة وزوجها، فشاركت الفنانة المصرية منى زكي عبر حسابها على موقع "إننستغرام" صورة لياسمين، وأرفقتها بتعليق: "يا رب بحق الأيام الكريمة دى تقومى بالسلامة يا ياسمين وترجعى لولادك وبيتك.. ادعولها تقوم بالسلامة يا رب".





من جهة أخرى، نشر الممثل الكوميدي أحمد حلمي صورة لياسمين عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، وأرفقها بتعليق: "أختي الغالية ياسمين بتعمل عمليه صعبة ممكم تدعولها تقوم بالسلامة".

وأشاد الصحفي والروائي المصري مجدي جلال بالحب الذي يكنه العوضي لزوجته، وكتب: "يأحمد أنا فخور بيك وبالدعم اللي بتقدمهُ لزوجتك حقيقي أنت نموذج يحترم عن المثالية والوفاء والحُب اللي انعدم في بعض قلوب الناس حالياً بدون تصنع أو أنتظار مصلحة ما من شخص، هنيآ لياسمين بك وبأختيارها رجلاً معدنهُ أصيل ابن ناس وقبل اي حاجة ابن بلد وجدع في المواقف الصعبة تلاقي سند وعون لغيرهُ، لا تيأس من رحمه الله يا حبيبي وثق في لأن الله خيراً والقدر منُه أيضاً رحمتاً بك وأختباراً وصبراً تنال عليه الثواب ومن قبلهُ يبان معدنك، الصبر ع الابتلاء عبادة عظيمة جداً، ومحبة الناس لك ولزوجتك كفاية وهذا رضا من رب العباد عليك، شوف كمية الدعاوي من الغريب قبل القريب ومن الناس دي كلها اللي أجمعوا ع حُبكم لأنكم تستحقوا وده اللي بيدوم ياحبيبي.

ربنا يشفيها ياحبيبي ويخليهلك".

يجدر الإشارة إلى أن ياسمين عبد العزيز شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "اللي مالوش كبير"، إلى جانب زوجها أحمد العوضي، إضافة إلى النجوم آخرين من بينهم: خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وغيرهم.