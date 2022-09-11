سعد لمجرد يعلن زواجه من هذه الفتاة المغربية

فاجأ الفنان المغربي سعد لمجرد متابعيه ومحبيه بإعلان زواجه من صديقته المقربة غيثة العلاكي، دون أن يلمح سابقًا عن رغبته بالزواج.

سعد لمجرد يعلن زواجه





وشارك سعد لمجرد تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" يعلن من خلالها أنباء زواجه رسميًا، مُستشهدًا بآية قرآنية، وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)".

وأضاف لمجرد: "أطلب من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة، وأن يبارك لي فيه، وللمصونة غيثة بالرفاهية والذرية الصالحة، إنه على كل شيء قدير".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم من أخبار زواجه، فعلَق أحدهم: "غيثة حتى قبل شهرة سعد و هي صديقة و سند و داعم و فرد مهم او اهم فرد في فريق عمل سعد! دائما معه و لكن تفضل العمل في صمت و بعيدة عن الاعلام! نتمنى لهما زواج مبارك بالرفاه و البنين و ان تكون حياتهما مستقرة سعيدة".

وأضافت إحداهن مهنئة: "مبرووووووك سعدوووششش فرحت ليك بزاففف الله اكمل عليكم بالخير والربح ياربي مبارك ومسعودد شي تزغريتا البنات".



من هي غيثة العلاكي خطيبة سعد لمجرد ؟

غيثة العلاكي هي سيدة أعمال تمتلك عدة فنادق في حي كيليز بالعاصمة المغربية، المراكش. كما أنها تنحدر من عائلة عريقة في المغرب.

كانت أول الأشخاص الذين لجأ إليهم لمجرد، بعد اتهامه بالاغتصاب عام 2018، فقد توجَّهت برفقة والده إلى فرنسا من أجل متابعة مجريات القضية التي رفعتها فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول" ضده؛ وعلى إثرها زج في السجن.

أوضح سعد لمجرد في عديد من المناسبات أن غيثة العلاكي صديقة مقربة منه، بعدما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور توثِّق أول ظهور لهم عام 2014، وانتشار الشائعات حول علاقتهما العاطفية، التي كان ينفيها باستمرار.

زوجة سعد لمجرد الأولى

ما لا يعرفه الكثير أن الفنان المغربي كان متزوجاً في بداية مشواره الفني من فتاة تدعى ثمين تحمل الجنسية الباكستانية، أثناء إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان أول ظهور لها عام 2007، عندما كان مشاركاً في برنامج المواهب "سوبر ستار"، حيث وجَّه لها تحية من الكواليس وعلى المسرح أيضاً.