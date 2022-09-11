تعرف على زوجة سعد لمجرد الأولى.. شاهد صورتها

منذ إعلان الفنان المغربي سعد لمجرد خبر زواجه من حبيبته المغربية غيثة العلاكي، بدأ رواد موقع التواصل الاجتماعي بنبش ماضي الفنان، وإعادة تداول صور زوجته الأولى "ثمين".

زوجة سعد لمجرد الأولى

ما لا يعرفه الكثير أن الفنان المغربي سعد لمجرد كان متزوجاً في بداية مشواره الفني من فتاة تدعى ثمين تحمل الجنسية الباكستانية، أثناء إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان أول ظهور لها عام 2007، عندما كان مشاركاً في برنامج المواهب "سوبر ستار"، حيث وجَّه لها تحية من الكواليس وعلى المسرح أيضاً.

سبب طلاق سعد لمجرد

ولم ينل طلاق سعد في ذلك الوقت ضجة كبيرة، باعتبار أنه لم يكن مشهورًا في ذللك الوقت، كما أنه رفض الحديث عن علاقته وحياته العاطفية السابقة بعد الشهرة، إلَّا أنها اكتفى بالإشارة إلى أن الغيرة بإمكانها هدم أي علاقة، ما دفع الكثيرين للتكهن أن سبب انفصالهما كان بسبب غيرة ثمين الشديدة على لمجرد.

شائعات ارتباط سعد لمجرد

وارتبط اسم لمجرد مع عدد من السيدات من الوسط الفني والإعلامي، فقد انتشرت شائعات تفيد وجود علاقة تجمعه مع عارضة الأزياء الإيطالية لورا فريسون، التي ظهرت معه في فيديو كليب أغنيته "غلطانة"، ثم تبعتها شائعات هلاقته بالفنانة المغربية ابتسام تسكت، بعدما أجرى زيارة لطلاب أكاديمية "ستار أكاديمي" في موسمه الـ10.

وتداولت الوسائل الإعلامية عن وجود علاقة تجمعه بالفنانة مريم سعيد، لكنهما خرجا ونفيا الشائعات.