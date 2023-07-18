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بعد رفضه الزواج منها.. بطلة "جرائم صغيرة" تنفصل عن حبيبها اسماعيل حاجي اوغلو

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 18 تمّوز / يوليو 2023 - 01:40
أصليهان جوربوز
أصليهان جوربوز

انفصلت الممثلة التركية أصليهان جوربوز، نجمة مسلسل "جرائم صغيرة"، عن حبيبها النجم التركي اسماعيل حاجي اوغلو، بطل مسلسل "السجين"، وتبيَّن أن السبب يعود لرغبتها في إنشاء عائلة.

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سبب انفصال أصليهان جوربوز واسماعيل حاجي اوغلو

في التفاصيل، كشفت الصحف التركية أن سبب انفصال اسماعيل أوغلو وأصليهان جوبروز سببه ضغط الأخيرة على حبيبها بالزواج منها، إلَّا أنه رفض الفكرة بالمطلق.

وأوضح التقرير إلى أصليهان تحدثت من المقربين منها، وكشفت لهم رغبتها في تأسيس عائلة وإنجاب أطفال، وهو ما لم يتقبله أوغلو.

أصليهان جوربوز
 

زيجات اسماعيل حاجي اوغلو 


ويُشار إلى أن أوغلو كان متزوجًا من الممثلة التركية فيدان أتاسيفر 2010، إلّا أنهما انفصلا عام 2015 بعد سفرهما إلى مدينة داتشا التركية من أجل الاستقرار.

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وفي عام 2016، تزوَّح من دويغو كايا بعد أشهر فقط من انفصاله عن زوجته الأولى، وأنجب منها طفلة بعد ثلاثة أشهر من زواجهما.

اسماعيل حاجي اوغلو
كلمات دالة:أصليهان جوربوزاسماعيل حاجي اوغلو

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