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بعد سقوطها على أرضية الحمام.. ليلى طاهر إلى المشفى!

منشور 02 شباط / فبراير 2022 - 06:56
ليلى طاهر
ليلى طاهر

نُقلت الفنانة المصرية ليلى طاهر إلى المشفى ليلة الأحد الماضي بعد إصابتها بكسر في قدمها  إثر سقوطها أرضًًا.

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وحول تفاصيل الواقعة، كشفت زوجة نجل ليلى طاهر أن حماتها سقطت على أرضية الحمام نتيجة اختلال توازنها بشكل مفاجئ، وأضافت أن الكسر الذي أصيبت به سبب لها الآم شديدة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وكان من المقرر إجراء عملية جراحية لها يوم الإثنين الماضي من أجل تركيب شريحة مسامير وجبيرة جبس بقدمها .

وأوضحت زوجة نجل الفنانة أن حالة طاهر مستقرة، وسيطر الفريق الطبي على الآلام المرافقة للكسر عن طريق منحها مسكنات ألم.

 

 

ليلى طاهر واعتزالها الفن

 

 يذكر أن ليلى قد أعلنت اعتزالها الفن خلال إحدى المداخلات التلفزيونية، وقالت مصرِّحة: "قررت الاعتزال لأتفرغ لحياتي العائلية، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي".

وتابعت: "الأعمال اللي بتعرض عليا لا تنسابني وقلت يكفي ما عملته من تاريخ ومفيش داعي أني أعمل أي حاجة لمجرد التواجد".

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و شاركت ليلى طاهر خلال مشوراها الفني بالعديد من الأعمال المميزة من بينهاالقضاء في الاسلام، لا إله إلا الله، بوابة الحلواني، فوازير عمو فؤاد، عائلة الأستاذ شلش

 

كلمات دالة:ليلى طاهرفننجوم

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