بعد شائعات الخيانة.. كايلي جينر تعترف "انا وترافيس في علاقة مفتوحة"

أثارت الحبيبة السابقة لمغني الراب العالمي ترافيس سكو" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن اتهّمت الاخير بخيانة حبيبته نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر معها، خلال الفترة الأخيرة.

روجين كار تتهّم ترافيس سكوت بخيانة كايلي جينر معها

ونشرت روجين كار وهي الحبيبة السابقة لمغني الراب عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة لها تجمعها بترافيس سكوت ظهرا فيها بوضع رومانسي، وهما يعانقان بعضهما وفي منتصفها دبدوب.

وتداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن روجين هي السبب الرئيسي لانفصاله عن كايلي جينر والتي قامت بحظر روجين بعد نشرها للصورة.

كايلي جينر تؤكّد أنها في علاقة مفتوحة مع ترافيس سكوت

وردًا على هذه الأنباء، وبسبب الغضب الكبير الذي شعر به جمهور كايلي جينر، تناول عدد كبير من الجمهور تصريحات سابقة أكدت من خلالها بانها في علاقة مفتوحة مع والد أبنائها وحبيبها السابق ترافيس سكوت، وذلك بعد رؤيتهما معاً اكثر من مرة بعد الانفصال.

وتوضح هذه التصريحات أن الثنائي منحا كل منهما الحق في دخول أي علاقة عاطفية دون أي مشاكل، ودون ان يدرج هذا التصرف تحت الخيانة.

وبالرغم من تصريحات كايلي حول كونهما في علاقة مفتوحة إلا ان ترافيس سكوت نفى شائعات الخيانة مع روجين عبر حسابه الخاص فقال: "هناك الكثير من الاشياء الغريبة التي تحدث ويرجى التوقّف عن رواية القصص الخيالية والتلاعب المستمرّ".