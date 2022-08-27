كايلي جينر تكشف عن اسم طفلها بطريقة غريبة.. همست بأذن معجب

أقامت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" حفلًا ضخمًا في مدينة لوس أنجلوس وذلك للاحتفال بإطلاق علامتها التجارية الجديدة Kylie Cosmetics Ulta Beauty.

تفاصيل احتفال كايلي جينر

حرصت عائلة كارداشيان على التواجد في الاحتفال لمساندة شقيقتهم في اطلاق علامتها التجارية الجديدة وتوسع امبراطوريتها في الأعمال.

وخلال الاحتفال صدمت نجمة تلفزيون الواقع جمهورها من جميع أنحاء العالم بالكشف عن اسم طفلها الثاني الذي حرصت على ابقائه سرًا لفترة طويلة، بطريقة غريبة نوعاً ما.

تفاصيل الكشف عن اسم طفل كايلي جينر

شارك معجب يدعى كولت بولسن مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث ظهرت فيه نجمة تلفزيون الواقع وهي تتجه وتقترب منه، وتهمس باسم طفلها السري في أذن المعجب.

وفي هذه اللحظة بدت علامات الصدمة على المعجب ووضع يده على فمه في إشارة منه لشده تعجبه وصدمته، وعلّق على الفيديو المنشور بقوله: "أخبرتني كايلي جينر بالاسم".

تكهنات حول اسم طفل كايلي الثاني

وواصلت نجمة تلفزيون الواقع التي تملك ثروة كبيرة حققتها بنفسها، تقديم بعض الاشارات حول اسم طفلها الثاني، حيث غنّت عبارة Rise and Shine.

وتكهّن عدد من جمهورها بأن هذه الكلمات تتعلّق باسم طفلها الثاني، فقال أحد المتابعين: "اسمه سيكون Rise and Shine أو Sunny lol"، بينما قال آخر بأن الاسم ربما سيكون Knight.

اسم طفل كايلي جينر الثاني

كانت نجمة تلفزيون الواقع قد أطلقت في البداية اسم "وولف" على طفلها الثاني لحظة ولادته ولكنّها استبدلته فوراً، ولم تكشف عن أي تفاصيل اخرى حول الاسم الثاني الذي أطلقته عليه، ولكنّه وبحسب شقيقتها كيم فإن الاسم مميز للغاية.