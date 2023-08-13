بعد شائعة انتحارها.. فيديو مضحك يجمع شيرين عبدالوهاب وياسمين عبدالعزيز

شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز مقاطع فيديو كوميدية بصحبة مواطنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال قضائهما إجازة الصيف في الساحل الشمالي.

شيرين عبدالوهاب وياسمين عبدالعزيز في فيديو مضحك

وظهرت عبدالعزيز في الفيديوهات التي نشرتهم عبر حسابها في "انستغرام" جالسة إلى جانب شيرين بينما قامتا بتجربة بعض الفلاتر المضحكة التي يوفرها تطبيق "سناب شات"، لتغيير ملامح وجههما.

وفي أحد الفيديوهات، دخلت الفنانتان في موجة ضحك بعد استخدام فلتر الفم المعوج على وجه شيرين، إذ لم تستطيعا تمالك نفسيهما من الضحك.

كما ظهرت السيدتان بفلتر الشفاه الكبيرة، حيث قالت شيرين: "إيه البوق ده يا ياسمين.. هرجع أغني ازاي للناس؟"، لتشير عليها ياسمين أنها ستغني بهذا الفم، أجابتها: "ده أنا كده هاكلهم"، لتدخل الاثنتان في موجة ضحك.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور عبدالعزيز، مُشيرين إلى أن السعادة معدية، فكتبت إحداهن: "😂😂😂😂😂حقيقي السعاده معديه🌚ماشاءالله.. علميها ياياسمين حاجات مهمه كثييييير 😊😌هي ناسياها ومحتاجاها لنفسها وكرامتها وبناتها".

وأضافت أخرى: "احلي واطعم اتنين في مصر يا ريت شرين تعمل اغنيه في عمل لياسمين هكسرو الدنيا

".

شائعات انتحار شيرين عبدالوهاب

ويأتي ظهور شيرين بعد انتشار أخبار تفيد اب على الانتحار عبر تناول جرعة زائدة من الأدوية، إذ أشيع أنها تناولت 12 قرصًا من زانكس.

وعقب الأخبار المتداولة، انتشر مقطع فيديو لشيرين رفقة زوجها حسام حبيب وابنتيها هنا ومريم أثناء قضائهما وقتًا ممتعًا في الساحل الشمالي، إذ بدت الفنانة بروح معنوية عالية أثناء تصفحها الهاتف، وذلك نفيًا للشائعات.

وكان الفيديو بمثابة رد على الشائعات المتداولة، وتأكيدًا على أنها في حالة صحية جيدة ليس كما يُشاع حولها.