بعد شائعة انتحارها.. نجمة آراب آيدول ميرنا هشام تكشف الحقيقة

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد انتحار الفنانة المصرية ميرنا هشام، نجمة برنامج المواهب "آراب آيدول"؛ وزادت والدتها الشكوك حول صحة ابنتها.

ميرنا هشام ترد على شائعات انتحارها

وردت ميرنا هشام على ما أشيع بمقطع فيديو شاركته عبر حسابها في "فيسبوك"، وطمأنت متابعيها على صحتها مشددةً إلى أنها لن تقدم على الانتحار على الإطلاق، وقالت: "عايزة أطمنكو أنا كويسة، وإني منتحرتش وأي حد فعلا عارفني عمره في حياته ما هيتخيل إني أعمل حاجة زي كده، لكن كل الحكاية إني تعبانة شوية بس مش لدرجة إني انتحر خالص".

وأوضحت أنها في حالة جيدة، لكنها اختفاءها اسببه شعورها بالتعب النفسي؛ الذي أثر بدره على صحتها الجسدية.

وطلبت من متابعيها الدعاء لها، قائلة: "بس ادعولي وإني ابقى كويسة وأنا كويسة، كلنا بلا استثناء بنمر بفترة مش كويسة، بس بنعدي وعادي، وأنا مريت بالفترة دي وهعدي ومتعودة على كده".

وأعربت عن صدمتها من وصول الأخبار لدرجة ادعاء إقدامها على الانتحار، مضيفةً: " أنا آسفة لكل حد كلمني وأنا قافلة موبايلي، مش قادرة أرد على حد خالص فعلًا، ادعولي أبقى كويسة بس، وأوعدكم هبقى كويسة وأنا بخير".

شائعات انتحار ميرنا هشام

وكانت هشام قد سببت حالة كبيرة من الفوضى والقلق بسبب اختفائها المفاجئ، الذي أثار الشكوك حول إقدامها على الانتحار.

كما شاركت صديقة لها تعليق جاء فيه: "بجد زعلتيني عليكِ يا ميرنا، ليه تعملي كدا في نفسك، دا إنتِ ليكِ مستقبل جميل، الانتحار عمره ما كان حل".

وبعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الفنانة الشابة وتسببت بها، خرجت السيدة عزه موسى عن صمتها وزادت من حيرة الجمهور، وكتبت السيدة عزة في منشور لها: "حسبي والله ونعم الوكيل في اللي كان السبب" مما زاد من تاكيد انباء الانتحار.



