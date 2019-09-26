بعد شجار حاد في الجونة.. ندى الكامل تحسم الجدل حول شائعات طلاقها من الفيشاوي

قررت ندى الكامل الرد والتوضيح على طريقتها الخاصة حول الشائعات والأخبار التي أكدت طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك على خلفية الشجار الحاد الذي وقع بينهما في مهرجان الجونة مؤخرًا واستدعى تدخل عدد من الفنانين لانهائه.

ونشرت الكامل صورة لها عبر حسابها على "فيسبوك" ظهرت فيها مع زوجها أحمد الفيشاوي أثناء تواجدهما في الجونة وعلقت: "فيشي" وهو الاسم الذي تنادي به زوجها، كإشارة منها وتأكيد على أنه لم يحصل أي طلاق وبأن الحب والود لا يزالان موجودان فيما بينهما ولم يتغير أي شيء.

من ناحية أخرى، انطلقت أيضًا بعض الأنباء بعد المشاجرة التي حصلت عن مغادرة الفنان أحمد الفيشاوي لمهرجان الجونة بسبب ما حدث، إلّا أن بعض المواقع والمصادر الصحفية أوضحت أن السبب الذي دفع الفنان المصري للمغادرة هو أنه لديه ارتباطات فنية لا يمكنه أن يتأخر عنها.

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