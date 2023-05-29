بعد شفائها من السرطان.. أحمد الفيشاوي ووالدته سمية الألفي في أحدث ظهور

عاودت الفنانة المصرية المعتزلة سمية الألفي للظهور مجددًا، بعد ابتعادها عن الأضواء خلال الأشهر الماضية؛ نتيجة إصابتها بمرض السرطان.

أول ظهور لسمية الألفي بعد شفائها من السرطان

وشارك أحمد الفيشاوي متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعه بوالدته سمية الألفي وشقيقه الأصغر عمر، حيث كان الأخير منهمكًا في الطهي، بينما والدته جالسة على الطاولة.

وسأل الفيشاوي والدته عن أحوالها وصحتها، لتجيبه أنها في أفضل حال، كما تغزَّل بجمالها وأعرب عن حبه لها مرارًا وتكرارًا، مشددًا على أنه أفضل يوم في حياته، وبدا واضحًا على ملامح الألفي الاستغراب واصفةً إياه بـ"المجنون".

وأنهى الفيشاوي الفيديو ضاحكًا دون إظهار وجهه، وعلَّق عليه: "ألذ وأحلى واحدة في الدنيا.. الفنانة العظيمة سمية الألفي".

وتفاعل المتابعون مع فيديو الفيشاوي، معربين عن سعادتهم لرؤية الألفي في صحة جيدة، فكتبت إحداهن: "يا عمري حبيبتي الملكه ست سميه يا روحي كلنا نحبك و نموت فيك يا اروع انسانه و فنانه صحه و هنا على قلبك الله يطول بعمرك و ما يحرمنا من هالطله الحلوه الناعمه و يحفظ لك حبايبك ولادك الشباب الطيبين احمد و عمر".

وأضافت أخرى: "كوين من وهي صغيره لحد دلوقتي ماشاء الله.. الله يعطيها الصحه ويبارك فيها".

سمية الألفي تستأصل الورم

يذكر أن سمية الألفي أجرت جراحة من أجل إزالة ورمًا في الغدد الليمفاوية، حيث كشفت في أحد اللقاءات قائلة: "الحمد لله أنا في تحسن، شالوا السرطان اللي كان في الثدي والغدد اللمفاوية، بس طبعا بعد التحاليل والمعامل اكتشفوا إن السرطان نازل شوية، والدكتور هزر معايا وقاللي إنت كل حالاتك نادرة".

وأضافت: "بعد أسبوعين هبتدي رحلة علاج كيماوي وإشعاع، وأنا راضية الحمد لله رب العالمين".

وفي ذلك الوقت، كشف نجلها عمر أنها تعاني من عدد من الأورام، لكنها لم تكن تعلم، وبعد أن شعرت بالتعب نقلت إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.

آخر ظهور لسمية الألفي

وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي من خلال حضورها العرض الخاص لفيلم (ريتسا) الذي يقوم ببطولته ابنها أحمد الفيشاوي، بجوار كل من محمود حميدة، وكارولين عزمي، وأمير المصري، والقصة من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.