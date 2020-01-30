بعد صدور قرار حبسه لمدة عام..أول ظهور للفيشاوي من داخل الصالة الرياضية (فيديو)

أطل الفنان أحمد الفيشاوي على متابعيه من خلال حسابه على موقع إنستغرام، وذلك عقب أن صدر بحقه قرار بالحبس لمدة عام في قضية نفقة ابنته لينا، والتي كانت وراءها طليقته هند الحناوي.

وجاء الرد من الفيشاوي على الأخبار التي تم تداولها يوم أمس عنه، وظهر من خلال مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل أثناء ممارسته لتمارين الصباح الرياضية في صالة الجيم، وعلق قائلًا: "من المهم جدًا أن تحظى بروتين صباحي صحي حتى تبدأ يومك بالشكل الصحيح".

وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة عام لامتناعه عن تسديد نفقة ابنته لينا الفيشاوي، وعلى الصعيد الآخر، ذكرت محامية الفنان المصري أن الحكم الصادر بحق موكلها غير نهائي، إضافة إلى أن إقامة ابنته مع والدتها في إنجلترا غير قانونية، وأن موكلها محروم من رؤية ابنته منذ 5 سنوات ويتم تحريضها عليه بشكل مستمر.

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