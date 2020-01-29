الأمن يطرد سما المصري من معرض الكتاب بسبب ملابسها غير اللائقة! (صور وفيديو)

تسبب وجود الفنانة والراقصة الاستعراضية سما المصري في معرض الكتاب في مصر، بحالة من الاستهجان والاستغراب لدى جميع الحاضرين بحسب ما تم تداوله، مما دفع بعض الأشخاص الذين تواجدوا في نفس المكان إلى تبليغ الأمن حتى يتم طردها وذلك تفاديًا لحدوث أي مشاكل أو فوضى غير مرغوبة.

وحضرت سما المصري إلى معرض الكتاب مرتدية "بيجامة" بنية اللون منقطة بالأبيض، و"شبشب"، وبدت كأنها تزور إحدى صديقاتها أو جاراتها اللواتي يعيشون بالقرب من بيتها.

وتم التقاط بعض الصور للمصري، وكعادتها على ما يبدو أنها تعمدت إثارة الجدل في إحدى اللقطات، حيث أنها ظهرت تحمل كتابًا بعنوان "طلق مراتك تحبها أكتر".







من جهة أخرى، علق الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولى للكتاب، على زيارة سما المصري للمعرض مرتدية شبشب وبيجامة.

وقال خلال حواره على فضائية المحور: "سما المصري دخلت المعرض بشكل طبيعي، وخرجت بشكل طبيعي، والأمن حاول التحجيز عليها لحمايتها بسبب التزاحم حولها، ولكن هي فى النهاية زيارة طبيعية أهلا وسهلا، ياريتها كانت دخلت واشترت كتاب".

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