بعد طلاقها من المخرج هادي الباجوري.. ياسمين رئيس بإطلالة التايغر في احدث ظهور

تصدّرت النجمة المصرية "ياسمين رئيس" أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وذلك منذ اعلانها خبر طلاقها من زوجها المخرج المصري "هادي الباجوري" قبل مدة

ياسمين رئيس بـ التايغر

نشرت الفنانة المصرية "ياسمين رئيس" مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وذلك من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرًا

وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة التايغر حيث كانت ترتدي جمسوت باللونين الذهبي والأسود وبنقشة التايغر بينما كانت تجلس على الكنبة وقد تزيّنت بمكياج ناعم واعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة.

وعلّقت ياسمين على الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص بوضع ايموشن على شكل قلب، ولكن دون أن تقوم بكتابة أي جمل أو تعليق، وتغزل جمهور الفنانة المصرية بجمالها وتألقها

طلاق ياسمين رئيس

كانت النجمة المصرية "يامسن رئيس" قد أعلنت طلاقها من المخرج المصري هادي الباجوري وذلك يوم 22 فبراير من الشهر الماضي.

وكان زواجها قد استمرّ لمدة 12 عاماً ولكن يبدو واضحاً ان الأمور لم تكن على ما يرام، بالرغم من ان اللقاء الاول بينهما كان عام 2004 وكانت معجبة به كثيراً.

وجمعهما القدر مرة أخرى في عام 2010 حيث اختارها ضمن الوجوه الجديدة لمسلسل "عرض خاص".