ياسمين الخطيب تصدم الجميع بسؤالها "اشمعنى محمد؟" في عقد قرانها.. ومعلِّقة "الزواج باطل"!

كان حفل زفاف الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب مختلفًا عن أي حفل زفاف آخر، ولا يتعلق الأمر بفستان زفافها أو ديكورات الحفل أو حتى الحضور، بل بمعتقدات ومفاهيم دينية,

لفتت ياسمين الخطيب وزوجها رجل الأعمال المصري رمضان حسني الأنظار وأحدثت موجة من البلبلة والاستهجان بتضمن حفل زفافهما مأذونة على غير العادة، فمن المتعارف عليه أن يعقد القرآن مأذون ذكر، ما يعني أن الثنائي كسرا العادة المتداولة.

ولم يكن هذا الأمر الوحيد الي أثار الجدل، بل تساؤلات ياسمين الخطيب أيضًا حينما طلبت منها المأذونة الترديد من ورائها "زوجتك نفسي بنفسي على أنا ياسمين سيد محمد محمد زواجًا إسلاميًا شرعيًا صحيحًا على كتاب الله وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم"، لتتوقف الخطيب عند آخر جملة وتتساءل "اشمعنى محمد؟".

ويمكننا ملاحظة صدمة الحضور، إذ قال أحدهم بصوت عالٍ: "دا حرام".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الحادثة مستهجنين ردها، فكتبت إحداهن: "الزواج باطل للاسف والله اعلم وثاني شئ كيف اعلامية وما تعرف الأأمة اعلامية شنو هذه بس".

وعلَّق آخر غاضبًا: "اشمعنا ايه !انتي عبيطة؟؟".

وكتب أحدهم ساخرًا: "الدين عندها لفل مليون".

زيجات ياسمين الخطيب

يذكر أن ياسمين الخطيب كانت متزوجة سابقًا ثلاث مرات، الزيجة الأولى كانت من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضي، وأنجبت منه طفلين "أدهم، وجلال"، لكنهما انفصلا بعد 6 سنوات. أما الزيجة الثامية كانت من قاضِ لم تكشف عن هويته أو اسمه، واستمر زواجهما ثلاث سنوات، ثم تزوَّجت من المخرج خالد يوسف سرًا وانفصلت عنه بعد ذلك.

أما زواجها الرابع والحالي فهو من رجل الأعمال رمضان حسني، الذي يمتلك شركة إنتاج فنية، إذ أشرف على إنتاج إحدى حفلات الفنان المصري محمد رمضان التي رفعت شعار “أقوى حفلة في الساحل”، وحققت نجاحاً كبيراً.





أول مأذونة في مصر

يجدر الإشارة إلى أن أول مأذونة شرعية في مصر هي أمل سليمان عفيفي التي عيِّنت لهذه المهمة عام 2008، حيث تقدَّمت بأوراقها لهذا المنصب بتاريخ 25 فبراير 2008 إلى جانب 10 رجال، وذلك بعد وفاة مأذون في حي ثان بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وقد تمكَّنت من اجتياز الاختبارات والتفوق على منافسيها.

يذكر أن أول زواج شرعي عقدته كان بتاريخ 25 أكتوبر 2008 بحضور إعلامي واسع لتغطية الحدث الأول من نوعه.

يجدر الإشارة إلى أن أم سليمان حاصلة علي ليسانس الحقوق من جامعة الزقازيق عام 1998 كما حلصت علي دبلومين في القانون العام والجنائي عام 2005.