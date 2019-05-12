بعد عاصفة من الانتقادات..شيماء سيف تعتذر من الشعب السوداني والسبب!؟

تعرضت الفنانة المصرية والكوميدية شيماء سيف لهجوم حاد وعاصفة من التعليقات والانتقادات من قبل الشعب السوداني، وذلك عقب تجسيدها لشخصية سودانية في إحدى حلقات برامج المقالب في رمضان بعنوان "الشقلباظ" لتصبح في موقف لا تحسد عليه أبدًا.

واعتمدت شيماء سيف في مقلبها على فكرة التنكر في صورة سيدة حامل سمراء البشرة، تطلب هاتف شخص يركب بجانبها في الحافلة قبل أن تستبدله بهاتف آخر، وهو ما دفع الجمهور السوداني لاتهامها بالعنصرية.

وحتى تتدارك الأمور، أصدرت شيماء سيف بيانًا رسميًا عبر حسابها على فيسبوك، واعتذرت عن أي إساءة للشعب السوداني وقالت: " جمهوري #السوداني الحبيب من شوية قريت كمية هايلة من كومنتاتكم كلها إهانات وسب وشتائم".

وأضافت: "أنا ممثلة كوميدية ودوري كان كوميدي، وكنت بتمنى أنكم تاخدو الموضوع بشكل كوميدي لأني أنا أكيد مش قاصدة أضايقكم، مش قاصدة أضايق أخواتي وحبايبي".

واختتمت: "انا آسفة لو الموضوع وصلكم بصورة سيئة وأنا والله مش قاصدة كدة.. أنا آسفة، أنا بحبكم، وانتو أكيد بتحبوني، أنا واثقة من ده، وآسفة لو خيبت ظنكم فيا في موقف انا ماليش ذنب فيه، وربنا أعلم بنيتي اتجاهكم.. بحبكم #شيماء_سيف".

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