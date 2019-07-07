بعد عام من رحلة علاجها من السرطان..سونالي بندر تشارك هذه الكلمات المؤثرة مع جمهورها!

بعد مرور عام كامل على بدء رحلة العلاج من مرض السرطان، قررت النجمة الهندية سونالي بندر أن تخاطب محبيها في هذا اليوم تحديدًا، وشاركت عبر حسابها على موقع إنستغرام كلمات مؤثرة وصورة لها قبل وبعد البدء بالعلاج، مما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل لافت.

وقامت صاحبة الـ43 عامًا، باقتباس بعض أبيات الشعر من إحدى القصائد الشهيرة لـ"Rupi Kaur"، وجاء فيها: " كن قويًا حتى في الألم، وأجعل ألمك ينبت منه الازهار لتفوح عبيرها في أرجاء المكان".

وتابعت: "مر عام..لا أستطيع أن أخبركم كم كان وجودكم إلى جانبي مهمًا خلال تلك الفترة..شكرًا لمساعدتي في اجتياز هذا الأمر وشكرًا لدعمكم المتواصل لي".

يشار أن نجمة بوليوود سونالي بندر، كان قد تم تشخيصها بمرض سرطان الجلد من الدرجة العالية في يوليو 2018، وبدأت برحلة علاجها بصحبة زوجها جولدي باهل في نيويورك، وعلقت في وقتها: " في بعض الأحيان ، عندما لا تتوقعها، فإن الحياة تطلق عليك مفاجآتها... لقد تم تشخيصي حديثًا بالسرطان ذي الدرجة العالية، وبسبب الألم المرير قمت بإجراء بعض الاختبارات، وتم إخباري بهذا التشخيص غير المتوقع".

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