بعد عقد التمساحين.. ياسمين صبري تتزيَّن بعقد النمر في مهرجان البندقية السينمائي

خطفت الممثلة المصرية ياسمين صبري الأنظار خلال حضورها مهرجان البندقية السينمائي العالمي، فجمالها العربي وإطلالاتها الأنيقة ومجوهراتها الثمنية كانت حديث السوشيال ميديا.

تألَّقت ياسمين صبري مُرتديةً فستانًا برتقاليًا من قماش الحرير من دار الأزياء الإيطالية " دولتشي اند غابانا" يبلغ سعره ما يقرب الـ6 آلاف دولار، وجاء بشيالات رفيعة وطيات أنيقة ناحية الصدر، لكن ما لفت الأنظار أكثر هو عقدها الضخم المصنوع من الذهب من تصميم دار المجوهرات العالمية "كارتييه"، إذ جاء تصميمه على شكل نقشة نمر بينما توسَّطه مجسم على شكل نمر، كما تزيَّنت بأقراط دائرية مطابقة للعقد.









وشاركت صبري سلسلة صور لإطلالتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وأعربت عن سعادتها لتمثيل دار المجوهرات "كارتييه" في المهرجان، وكتبت: " تشرفت وسعدت بتمثيل دار كارتيير العالمية للمجوهرات في مهرجان فينسيا السينمائي العالمي..سعيدة بكل التعليقات التي وصلتني حول العقد الذي ارتديته في المهرجان وهو بالمناسبة غير قابل للبيع".

وأثير فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما تعنيه جملة "غير قابل للبيع"، إذ أشار البعض أن أبو هشيمة هو من طلب تصميمه لها خصيصًا وتحديدًا أنه من محبي جلد النمر، والبعض الآخر اعتقدوا أن دار المجوهرات أرادت تصميم قطعة فريدة واستعراضها لا غير.

ويجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها صبري عقدًا يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي السابق، ارتدت أغلى عقد في العالم من دار المجوهرات العالمية "كارتييه" Cartier بعد تعيينها سفيرة حملة Panthere de Cartier في منطقة الشرق الأوسط.

ياسمين صبري وجديدها

وعلى الصعيد الفني انتشرت العديد من الأخبار حول عودة ياسمين صبري للمنافسة في الموسم الرمضاني المقبل، حيث اختارت السينارست محمد عبدالمعطي لكتابة مسلسلها الجديد.

ويعد هذا العمل ثانى التجارب الدرامية التي تجمع ياسمين صبري بالمؤلف محمد عبد المعطي بعد مسلسل "حكايتي" الذى عرض في رمضان ٢٠١٩ وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني وأحمد بدير تأليف أحمد سمير فرج.