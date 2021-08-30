ياسمين صبري .. ارتدت اغلى عقد في العالم وظهرت بالحجاب

ياسمين صبري فنانة مصرية من مواليد عام 1988، بدأت مشوارها في الفن عام 2014 من خلال مشاركتها في المسلسل المصري جبل الحلال.

تعتبر ياسمين صبري من الوجوه الجميلة ودخلت قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وهي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.



ياسمين صبري انستقرام:

يصل عدد متابعي ياسمين صبري على انستقرام إلى حوالي ما يقارب الـ 16 مليون متابع، وتعتبر ياسمين صبري من النجمات النشيطات على هذا التطبيق، وتشارك صورها باستمرار.

زوج ياسمين صبري:

زوج ياسمين صبري هو رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة، وتزوجت ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة في شهر أبريل من عام 2020، ضمن حفل عائلي بسيط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد

وأحمد أبو هشيمة كان قد ارتبط قبل ياسمين صبري بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مما وضع الفنانة المصرية بالعديد من المقارنات في البداية خاصة عند تشابه بعض إطلالاتها مع هيفاء وهبي.

وزوج ياسمين صبري احمد ابو هشيمة ليس الأول في حياتها اذ كشفت سابقًا انها تزوجت قبل دخول الفن وتحديدًا عام 2012 وتحدثت عن زواجها لأول مرة في عام 2015، ثم أعلنت انفصالها عام 2017.

صور ياسمين صبري:

تشارك الفنانة ياسمين صبري جمهورها عبر حساباتها في السوشال ميديا العديد من صورها بشكل مستمر، وهناك من يشبهها بالفنانة اللبنانية نادين نجيم، فيما جرى تشبيهها كثيرًا بـ جورجينا رودريغيز زوجة لاعب كرة القدم رونالدو كريستانو.

فستان ياسمين صبري:

نشرت ياسمين صبري في إحدى المرات صورة لها ظهرت فيها بفستان أبيض مزركش بالزهور من دار الأزياء الشهيرة دولتشي اند غابانا.

وتميز الفستان بزركشة الورود عليه بشكل كامل وقصة الصدر ووصل سعره إلى ما يقارب الـ 2500 دولار أمريكي، واكملت اطلالتها بارتداء حذاء من كريستيان لوبوتان.

وحظي هذا الفستان باهتمام واسع بسبب ارتداء العديد من النجمات لنفس الموديل من بينهم الفنانة الكويتية امل العوضي والإعلامي العراقية سهير القيسي.



عقد ياسمين صبري:

ارتدت ياسمين صبري أغلى عقد في العالم من دار المجوهرات العالمية Cartier بعد تعيينها سفيرة حملة Panthere de Cartier في منطقة الشرق الأوسط.

وعن هذا الأمر صرحت ياسمين صبري أن العقد ليس للبيع وأن قصته تعود إلى الفنانة المكسيكية ماريا فيليكس María Félix التي كانت تمتلك تمساحين.

وفي عام 1975 قامت دار كارتييه بتصميم العقد على شكل تمساحين، وهو من أندر المجوهرات حول العالم، واستغرق تصميمه شهرين.

وتعتبر ياسمين صبري ثالث امراة ترتدي هذا العقد الثمين بعد بعد الفنانة المكسيكية، ماريا فيليكس، والفنانة الإيطالية المشهورة، مونيكا بيلوتشي.



عمر ياسمين صبري:

ياسمين صبري من مواليد عام 1988 أي أنها تبلغ من العمر حاليًا 33 عامُا.



مسلسلات ياسمين صبري:

شاركت ياسمين صبري بالعديد من المسلسلات ولعل أبرزها

مسلسل جبل الحلال

مسلسل طريقي

مسلسل ارض النعام

مسلسل الأسطورة

مسلسل الحصان الاسود

مسلسل حكايتي

مسلسل فرصة ثانية



طول ياسمين صبري:

تملك ياسمين صبري العديد من الميزات الجمالية لعل ابرزها طولها الذي يصل الى 1.74م، وتعتبر من النجمات اللواتي يتمتعن بجسد مثالي.



ياسمين صبري بالحجاب:

ظهرت ياسمين صبري في بداية مشوارها الفني في برنامج خطوات الشيطان والذي ظهرت فيه بالحجاب

فيلم محمد رمضان وياسمين صبري:

شاركت ياسمين صبري إلى جانب محمد رمضان في فيلم الديزل والذي عرض عام 2018 وجسدت فيه دور دنيا الصياد وشارك فيه نخبة من النجوم أبرزهم هنا شيحة، تامر هجرس، فتحي عبدالوهاب