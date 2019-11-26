بعد غياب 11 عامًا عن الشاشة..الفنانة البحرينية مروة خليل تعلن عودتها للفن من جديد

يبدو أن الفنانة البحرينية مروة خليل ستلحق بركب باقي الفنانات اللواتي قررن كسر الاعتزال والعودة لعالم الفن والشهرة من جديد، وذلك بحسب تصريحها لصحيفة "الأيام" التي كشفت من خلاله نيتها التمثيل مرة أخرى بعد غياب عن الشاشة لأكثر من 11 عامًا.

وكانت الفنانة مروة خليل قد بدأت مسيرتها الفنية في عام 1996 وشاركت في عدد من الأعمال المميزة التي حفرت من خلال اسمها في عالم الفن، ومن بين هذه الأعمال: "مسلسل "عجايب زمان"، ومسلسل "حبل المودة"، ومسلسل "بعد جنون الليل"، ومسلسل "ملامح البشر وهو آخر مشاركاتها وبعدها ابتعدت عن المجال الفني بشكل كامل.

على الصعيد الشخصي، تزوجت الفنانة مروة خليل من الممثل حميد مراد وأنجبت منه ابنتها نور، وتوفي زوجها في عام 2007، وتعد مروة خليل من الفنانات اللواتي تركن بصمة في الفن الخليجي والبحريني وتتمع بشعبية واسعة خاصة وأنها اعتزلت الفن وهي في قمة شهرتها.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: