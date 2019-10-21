بعد فترة من الغياب إليسا تعود لنشاطها الفني في حفل غنائي لجمهورها في مصر

مرّت الفنانة اللبنانية إليسا بفترة صعبة خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد أن أعلنت في وقت من الأوقات عن نيتها الاعتزال وعن خطتها لتحضير ألبومها الأخير في مسيرتها الفنية وخضوعها أيضًا لعمليات جراحية في يدها، وغيرها من الأمور التي جعلتها تبتعد عن الحفلات والمهرجانات.

ولكن، كما هي الشمس لا بد أن تشرق للإعلان عن بداية يوم جديد، عادت الفنانة إليسا وقررت أن تحيي حفلًا غنائيًا واختارت أن تشارك فرحتها بالعودة إلى المسرح مع جمهورها في مصر على مسرح أوبرا جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر. حيث أعلنت الجهة المنظمة للحفل أن إليسا ستكون حاضرة على المسرح لإحياء حفلها الغنائي في الـ13 من ديسمبر القادم.

يشار إلى أن إليسا أعلنت بشكل صريح خلال الفترة الماضية أن الوسط الفني أصبح كالمافيا، وبسبب تعرضها للضغوط قررت الابتعاد عن هذا الوسط، وبعد أن أصر الجمهور عليها للتراجع عن قرار الاعتزال أعلنت أنها ستكون لديها شركتها الخاصة وستنتج لنفسها بعيدًا عن أي اختلاط في أي جهة.

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