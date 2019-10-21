أصالة تخرج عن صمتها وتحسم الجدل حول شائعات انفصالها عن زوجها

على ما يبدو أن الفنانة أصالة لم تستطع أن تجلس مكتوفة الأيدي لمتابعة ما يتم نشره من أخبار حول حياتها الخاصة في الغالب هي مجرد احتمالات وشائعات، لذا بعد أن وصلت الأمور إلى نشر أخبار انفصالها عن زوجها طارق العريان خرجت عن صمتها وقررت أن تحسم الجدل نهائيًا.

وللمرة الأولى، نفت أصالة بشكل رسمي وجود أي انفصال أو طلاق بينها وبين زوجها طارق العريان، وهو ما تم تداوله خلال الفترة الماضية بشكل مكثف، وعلقت قائلة: "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصا لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا".

وتابعت: "مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكن لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر، فكل منا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان الناس اثنان بكيان واحد وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كل ذلك أولادنا وكرامته من كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتي وتحمل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني".

واختتمت أصالة حديثها عن شائعة الانفصال: "خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا ولا شيء أكثر، إن كان هناك خبرًا لما ترددت بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".

الجدير بالذكر أن أصالة دارت حولها الكثير من الشكوك في الفترة الماضية بسبب نشرها لكلمات عبر مواقع التواصل جعلت البعض يشعر أنها ليست بخير وتمر في فترة سيئة، وهو ما زاد الشائعات حول انفصالها من زوجها والذي تردد خلال الفترة الماضية بكثرة.

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