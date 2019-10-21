سعد لمجرد يتصدّر ترند يوتيوب بعد طرحه أحدث أغانيه بعنوان "سلام"

طرح الفنان المغربي سعد لمجرد أحدث أغانيه المصوّرة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "سلام"، وكعادته تمكن من تصدّر قائمة الأكثر تداولًا وحصد أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة فقط عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

واعتمد لمجرد في تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة على أسلوبه المعتاد، حيث بدأ الكليب وكأنه فيلم يوجد به علماء آثار في منطقة تحوي رموز خاصة "بالمعلم" سعد لمجرد لتنتقل الحكاية إلى الصحراء وسط أجواء الرقص والاستعراض المستوحاة من التراث الأمازيغي.

وقام لمجرد بغناء "سلام" باللغة العربية والإنجليزية في ذات الوقت، وهو مزيج محبوب من الجمهور خاصة عندما يقوم به الفنان المغربي، والأغنية من تأليف وتلحين محسن تيزاف.

يشار إلى أن لمجرد حقق نجاحًا باهرًا خلال العام الحالي خاصة بعد مشاركته في ديو مع محمد رمضان بأغنية "إنساي"، والتي استطاعت تخطي حاجز الـ170 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 3 أشهر.

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